Из-за пандемии коронавируса экономика Украины может оказаться в худшем за десятилетие кризисе, в результате чего 9 миллионов человек попадут за черту бедности.

Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как посчитали в ООН, с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более чем 40% семей по крайней мере кто-то один потерял работу. Также в сентябре 15% домохозяйств заявили, что имеют долги — в начале пандемии таких было 11%.

В организации отмечают, что данных о Донбассе нет, но, очевидно, последствия такого кризиса для региона будут «разрушительными». В частности, речь идет и о значительном ухудшении жизни жителей оккупированной территории.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна.