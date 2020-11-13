На сегодняшний день заболевший коронавирусом мэр Николаева Александр Сенкевич находится в городской больнице №1 в стабильном состоянии.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказала начальница городского управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай.

По ее словам, городской голова нуждается в стационарном лечении, поскольку болезнь протекает с осложнением.

— О состоянии мэра Александра Сенкевича. Он находится на стационарном лечении в городской больнице №1. Состояние его стабильное с незначительной позитивной динамикой. Все будет хорошо. Мы надеемся, что время пойдет на пользу и те дела, которые мэр планировал в предвыборной кампании, он успеет завершить. Мы работаем, лечим его и, думаю, что в дальнейшем все будет нормально. Просто есть пациенты, у которых болезнь, к сожалению, протекает по худшему сценарию развития, а есть 80%, которые лечатся амбулаторно. К сожалению, здесь были осложнения, которые нуждались в стационарном лечении, - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1.