Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, Трамп может объявить о планах баллотироваться на выборах в 2024 году после того, как будет официально объявлено о победе на выборах-2020 Джо Байдена. Соответствующее заявление Трамп сделал на встрече в среду в Белом доме со своими советниками. Многие из них заявили, что шансы изменить исход выборов 2020 года крайне низки.

– Он знает, что все кончено, - сказал один из советников.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден еще больше закрепил свой статус избранного президента, выиграв, по прогнозу, в традиционно республиканском штате Аризона.