Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября обнаружили коронавирус, находится в больнице «Феофания» на тех же условиях, что и другие пациенты.

В этом убеждает главный врач медучреждения Игорь Семенов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на содержание президента теряют столько же, как и на каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом. Это в среднем 7,8 тысячи гривен в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту, отмечает главный врач.

— Да, не каждый день делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие, - говорит Игорь Семенов и добавляет, что с начала сентября «Феофания» начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и пока приняла 120 человек.

Игорь Семенов говорит, что Зеленский чувствует себя хорошо, у него нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют прогнозировать скорое выздоровление.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19.