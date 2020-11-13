Эстония предложит ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси в связи с гибелью в Минске активиста Романа Бондаренко.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

– Эстония в сотрудничестве с несколькими другими странами намерена подать на уровне Европейского Союза предложение о введении дополнительных санкций против белорусских чиновников. Убийство Бондаренко является страшным преступлением, и за это нужно ввести новые санкции. Такие зверства не могут оставаться безнаказанными, и виновные должны быть привлечены к ответственности, - сказал министр.

Напомним, в Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.

12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных из-за избиения, вероятно, милиционерами в штатском.