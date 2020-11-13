Николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

Соответствующее решение было оглашено сегодня, 13 ноября, судьей Александром Мельником, - сообщает корреспондент НикВести.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко.

Кандидат в депутаты облсовета Татьяна Потапенко заявила, что у нее украли победу и подала соответствующий иск в суд.

Рассмотрение дела состоялось сегодня, 13 ноября. Татьяна Потапенко считает постановление облизбиркома об утверждении результатов выборов в облсовет противоправной и считает, что она принята на основании протокола областной ТИК об итогах голосования на округе №4, который составлен с ошибками.

Глава облизбиркома Федор Барбалат в судебном заседании сказал, что иск подлежит частичному удовлетворению. Он признал, что относительно Татьяны Потапенко была допущена техническая ошибка при обработке протокола горизбиркома Николаева.

По данным протокола Николаевской городской избирательной комиссии Татьяна Потапенко на выборах набрала 1115 голосов избирателей. Однако в итоговом протоколе облизбиркома о результатах выборов в облсовет указано, что Татьяна Потапенко набрала лишь 869 голосов.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска.

«Ответчик обязан во время установления итогов голосования внести в соответствующий протокол количество голосов относительно каждого депутата по каждой избирательной комиссии и в целом в рамках округа на основании протоколов соответствующих территориальных избирательных комиссий. Однако, как установлено судом и подтверждено материалами дела, и не отрицалось главой Николаевской областной территориальной избирательной комиссии, ответчик указал неверное количетсво голсоов относительно истца в протоколах об итогах и о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета, на основании которых вынесено спорное постановление на том основании, что не было выявлено расхождение между внесенными данными в протокол и в электронный кабинет ТИК, и в результате этой ошибки неверно сформированные ответчиков протоколы об установлении итогов голосования и результатов выборов», - говорится в решении суда.

С учетом этого суд пришел к выводу о том, что своими действиями облизбирком нарушил права истца и избирателей, голоса которых облизбирком не учел и не перенес в соответствующие протоколы о результатах выборов, что является основанием для признания противоправным и отмене спорного постановления и протоколов Николаевской областной территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на округе №4 и протоколе о результатах выборов в едином многомандатном округе.

«Суд считает, что для полной защиты прав, свобод и интересов истца, а также с целью устранения неопределенности во время выполнения решения суда, необходимо выйти за рамки исковых требований, путем отмены протоколы об итогах голосования на выборах депутатов Николаевского областного совета в границах территориального округа №4, протокола о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета в едином многомандатном округе и обязательства ответчика установить итоги голосования путем составления протокола об итогах голосования на выборах депутатов Николаевского областного совета в рамках округа №4 на основании уточненного протокола Николаевской городской избирательной комиссии об итогах голосования в рамках этого округа», - говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что Николаевский окружной административный суд по иску кандидата Александра Потемкина обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.