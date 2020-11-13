Николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.

Соответствующее решение суда было оглашено судье Евгением Маричем сегодня, 13 ноября, - сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах.

В своем иске Александр Потемкин утверждает, что Николаевский облизбирком не выполнил свои обязанности должным образом относительно установления результатов голосования в границах территориальных избирательных округов и в едином многомандатном округе по выборам в Николаевский областной совет.

Кандидат утверждает, что если просуммировать количество голосов в протоколе об итогах голосования на округе №3, у него будет 1125 голосов, однако, при составлении протокола комиссия указала, что он набрал всего 869 голосов.

Судья админсуда Евгений Марич

Во время рассмотрения дела судом установлено несоответствие количества голосов истца в протоколах территориальных комиссий округа №3 количеству голосов, указанных в протоколе об итогах голосования и результатов голосования.

«Суд считает, что для полной защиты прав и свобод истца необходимо выйти за рамки исковых требований путем отмены протокола об итогах голосования по выборам Николаевского областного совета №3 и обязать ответчика повторно установить итоги голосования путем составления протокола об итогах голосования в рамках округа №3 на основании протоколов соответствующих протоколов сельских и городских избирательных комиссий об итогах голосования в границах этого округа. В данном случае нарушено право истца не только быть избранным, но и право избирателей свободно выбирать. Более того, судом учтено, что каждый избиратель имеет равные права вне зависимости от того, сколько голосов получил его избранник. То есть, каждый голос должен быть учтен и занесен в соответствующие протоколы», - сказал судья.

Суд считает, что ответчик не довел правомерность оспариваемых протоколов и постановлений.

В итоге, админсуд решил иск Александра Потемкина удовлетворить частично: признать противоправным и отменить протокол Николаевской областной ТИК об итогах голосования по выборам депутатов Николаевского областного совета в рамках округа №3. Признать противоправным и отменить протокол Николаевской областной территориальной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета и едином многомандатном избирательном округе. Признать противоправным и отменить постановление Николаевской областной избирательной комиссии №71 от 7.11.2020 года, обязать ТИК повторно установить итоги голосования путем составления протокола об итогах голосования на выборах депутатов Николаевского областного совета в рамках округа №3 на основании протоколов соответствующих сельских и городских избирательных комиссий об итогах голосования в рамках этого округа и поставление протокола об итогах выборов депутатов в едином многомандатном избирательном округе. В остальных исковых требованиях суд отказал.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.