Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября, во время заседания Николаевского окружного административного суда, в котором рассматривался иск кандидата в депутаты Александра Потемкина об отмене результатов выборов, - сообщает корреспондент НикВести.

Дело рассматривает судья Евгений Марич.

Представитель ответчика - Николаевского облизбиркома - Илья Шевченко, выступая во время суда, признал, что при подведении итогов выборов возникло несоответствие данных, поскольку цифры в протоколах Николаевского горизбиркома, переданные в бумажном виде в областную ТИК не соответствовали тем, которые были внесены в электронный кабинет.

— Областная комиссия не отрицает, что с учетом того, что разные данные были поданы городской избирательной комиссией, действительно существует правовая неопределенность, мы не ставим за цель каким-то образом влиять на перечень кандидатов, которые указаны в постановлении. Если бы это было указано в жалобе до вынесения этого постановления, когда комиссия по закону могла вносить изменения в свои документы, то очевидно, этот вопрос был бы исследован и были бы внесены определенные изменения. К сожалению, сегодня такой возможности у комиссии нет, - сказал Илья Шевченко.

На это судья Евгений Марич задал уточняющий вопрос представителю ТИК: «Вы подтверждаете, что есть расхождение между электронным протоколом и бумажным?».

Представитель избиркома ответил утвердительно. Это расхождение составляет 300 голосов. В облизбиркоме допускают, что это техническая ошибка.

В свою очередь, судья поинтересовался, входит ли в полномочия областной территориальной комиссии проверка ведомостей, которые вносятся в общий протокол. На что также получит утвердительный ответ.

— То есть, вы признаете, что вы не выполнили свои функции, не проверили ведомости, которые вы вносили в основной протокол?, - спросил судья Евгений Марич.

На это представитель ТИК заявил, что электронный кабинет, который был разработан и внедрен ЦИК, имеет в себе функции автоматической проверки ведомостей, которые вносятся. И ведомости, которые были предоставлены Николаевской городской ТИК, были проверены в автоматическом порядке алгоритмами электронного кабинета ЦИК.

— Поэтому, в данном случае областная ТИК, ответчик, считает, что обязанности по проверке ведомостей были ими выполнены. Но к сожалению, по независящим от ответчика причинам, а зависели от Николаевской городской ТИК, действительно возникло такое расхождение. Мы полагались на порядок обработки документов, определенный ЦИК. ЦИК предложила нам и всем ТИК в Украины проводить проверку ведомостей, внесенных в протоколы об итогах голосования, путем их загрузки в электронный кабинет. Электронный кабинет дает указания, если данные каким-то образом не сходятся, - сказал Илья Шевченко.

Судья в свою очередь заметил, что в случае, если ведомости не сходятся, то, облизбирком должен был вернуть документы на доработку.

На это ответил присутствовавший на заседании глава областной ТИК Федор Барбалат: комиссия трижды отправляла горизбирком на уточнение.

— Они нам дали бумажный итоговый протокол уточненный, те ошибки, на которые мы им указали, были исправлены. Но когда мы генерировали свой итоговый протокол, мы его брали из кабинета. Те ведомости, которые указаны там, действительно верные, - сказал Федор Бабралат. — Вы опирались на те данные, которые вам больше подходили?, - спросил судья. — Не в коем случае, - ответил глава Николаевского облизбиркома. — Почему мы тогда не использовали документ с печатью?, - спросил Евгений Марич. — Мы проверили кабинет, что все ТИК, которые находятся в этом округе… корректность, кабинет показывает, корректен ли документ. Мы их проверили, что они корректные, и объединили. Были сгенерированы итоги голосования в границах округа №3, распечатан и был вслух зачитан перед представителями избирательного процесса и комиссией, наблюдателями и так далее, в том числе и представителями истца. Но когда мы это зачитывали - никаких замечаний не было, - сказал Федор Барбалат. — То есть вы свои действия, которые привели к неправильному подсчету, хотите переложить на других лиц?, - сказал судья.

На это глава избиркома сообщил, что комиссия должна была обработать данные с 923 участков, а потому не заметила ошибки.

— Нет. Как сказал наш представитель, если бы в тот момент, когда мы зачитывали итоговый протокол, а он зачитывается намного раньше, чем протокол о результатах, указали бы на несоответствие, мы бы обязательно на это…. Потому что у нас 923 участка и 52 территориальных комиссий. Вполне вероятно, что, обрабатывая данные, мы могли физически, технически этого не увидеть, - сказал Федор Барбалат.

Отвечая на вопрос представителя истца, адвоката Андрея Климовича о том, что использование разработанного ЦИК электронного кабинета - это лишь рекомендация, а не обязанность, представитель облизбиркома ответил утвердительно.

В итоге, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по иску Александра Потемкина. Решение будет оглашено сегодня в 15:00.

10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.