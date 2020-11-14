В воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины состоится второй тур выборов городского головы.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

— 15 ноября состоится повторное голосование по местным выборам 25 октября 2020 года. В частности, в 7 регионах Украины - по выборам городского головы. А именно: в городах Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область), — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысяч избирателей.

Еще в 12 городах состоится второй тур выборов городского головы: Днепре, Никополе, Славянске, Ужгороде, Бердянске, Броварах, Львове, Дрогобычах, Полтаве, Ровном, Черкассах и Николаеве.

В Черновцах второй тур выборов городского головы состоятся 29 ноября.

Напомним, с 00:00 14 ноября на территории Украины вступает в силу карантин выходного дня.