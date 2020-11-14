Александр Лукашенко раскритиковал Киев за позицию по президентским выборам в Беларуси и пригрозил ввести санкции против Украины.

Об этом он заявил 13 ноября в интервью журналистам нескольких белорусских и зарубежных СМИ, фрагменты из которого опубликовал белорусский телеканал СТВ.

— Эти виляния вашего президента Зеленского — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули — и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум, —заявил Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев.

— Если вы мне напомните, я могу сказать, на сколько это нам опасно, — добавил он.

Александр Лукашенко также сообщил, что в России постоянно его спрашивает, почему украинская граница с Беларусью не закрыта.

— Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает — ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина — ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. И вы не сможете не только на наш рынок поставлять продукты, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию и поставлять на все рынки, прежде всего, евразийский, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.