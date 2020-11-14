Среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что вопрос приоритетов ОБСЕ поднимался на виртуальной встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Во время встречи Кулеба пригласил свою шведскую коллегу Анн Линде осуществить визит в Украину.

— Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр также проинформировал Анн Линде об инициативе создания Крымской платформы и пригласил Швецию присоединиться к ее работе.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Россия осуществляет уже 12 призывных кампаний на территории временно оккупированного Крыма, что является военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права.