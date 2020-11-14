Правительство Черногории одобрило новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса, среди которых — комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные дни.

Об этом сообщает местное издание CDM.

Меры начнут действовать уже с полуночи 14 ноября на всей территории Черногории до 1 декабря, с возможностью продления.

Комендантский час будет действовать с 9 вечера до 5 утра. В этот период людям запрещено выходить из дома, кроме как по важным причинам - как работа, получение медицинской помощи или помощь близким.

Вводится запрет ходить в гости - кроме как домой к своим родным. Передвигаться по улице можно группами не более 4 человек.

Магазины и заведения питания должны будут закрываться в 8 вечера. При этом рестораны должны контролировать, чтобы люди на входе дезинфицировали руки, снимали маску только на время еды и сидели за столами группами не более 4 человек. Столы должны стоять на расстоянии не менее 2 метров и быть разделены органическим стеклом.

Спортзалы не закрывают, но запрещены тренировки группами, а количество посетителей должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

В выходные дни будет запрещено выезжать за пределы своих муниципалитетов - с теми же исключениями, что и для комендантского часа.

Все частные празднования, церемонии и религиозные собрания запрещаются. Службы в церквях можно будет проводить только без верующих.

Министр здравоохранения Кенан Храпович заявил, что людям нужно проявить больше ответственности, так как часть граждан обходят ограничения.

— Люди из городов, где бары закрыли, едут в другие города. Это пример личной безответственности. Я уверен, что уже каждый из вас знает по крайней мере кого-то, кто заболел коронавирусом и даже потерял близких... Сейчас не время политизировать на этом. Нужно понимать, в какой ситуации мы оказались, и соблюдать эти очень простые правила, — заявил Кенан Храпович.

Директор Института общественного здоровья Бобан Мугоша сказал, что ситуация в стране становится «драматической» и специалисты уже считают необходимым вводить жесткий локдаун.

В течение последней недели суточный прирост заражений короновирусом в Черногории составлял от около 600 до более 800 случаев. Население страны - около 622 тысяч человек.

Напомним, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.