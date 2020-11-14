Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.

Об этом в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

— Мы хотим сохранить до 11-12 тысяч в день. Мы его (полный локдаун - ред.) Предлагали уже давно как Министерство здравоохранения, но мы исходим из экономических возможностей нашей страны, — сказал Максим Степанов.

По его словам, карантин выходного дня призван разорвать цепь передачи заболевания от человека к человеку, и таким образом уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Так, по словам Степанова, если не вводить ограничительных мер, то локдаун медицинской системы может стать уже 10-15 декабря.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

При этом, петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей. Для того чтобы ее рассмотрел президент, нужно, чтобы петиция набрала 25 тысяч подписей.