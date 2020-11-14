Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.
Об этом в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.
— Мы хотим сохранить до 11-12 тысяч в день. Мы его (полный локдаун - ред.) Предлагали уже давно как Министерство здравоохранения, но мы исходим из экономических возможностей нашей страны, — сказал Максим Степанов.
По его словам, карантин выходного дня призван разорвать цепь передачи заболевания от человека к человеку, и таким образом уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Так, по словам Степанова, если не вводить ограничительных мер, то локдаун медицинской системы может стать уже 10-15 декабря.
Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.
При этом, петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей. Для того чтобы ее рассмотрел президент, нужно, чтобы петиция набрала 25 тысяч подписей.
Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.
Об этом в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.
— Мы хотим сохранить до 11-12 тысяч в день. Мы его (полный локдаун - ред.) Предлагали уже давно как Министерство здравоохранения, но мы исходим из экономических возможностей нашей страны, — сказал Максим Степанов.
По его словам, карантин выходного дня призван разорвать цепь передачи заболевания от человека к человеку, и таким образом уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Так, по словам Степанова, если не вводить ограничительных мер, то локдаун медицинской системы может стать уже 10-15 декабря.
Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.
При этом, петиция против карантина выходного дня собрала почти 27 тысяч подписей. Для того чтобы ее рассмотрел президент, нужно, чтобы петиция набрала 25 тысяч подписей.