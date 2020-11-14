В Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.
По его данным, по состоянию на 14 ноября 2020 года, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Как сообщил министр, также за последние сутки
За все время пандемии в Украине:
По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Напомним, ранее мэры ряда украинских городов, в частности Тернополя, Львова и Черкасс, заявили, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о «карантине выходного дня».
В Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.
По его данным, по состоянию на 14 ноября 2020 года, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Как сообщил министр, также за последние сутки
За все время пандемии в Украине:
По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Напомним, ранее мэры ряда украинских городов, в частности Тернополя, Львова и Черкасс, заявили, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства о «карантине выходного дня».