К примеру, городской глава Тернополя Сергей Надал на брифинге 13 ноября заявил, что ограничения не будут вводиться, поскольку, по мнению медиков, это «не повлияет существенно на уменьшение больных». Также он говорит, что «карантин выходного дня» уничтожит экономику города.

Также об отказе от нового карантина сегодня сообщил болеющий COVID-19 мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, объяснив это тем, что во время первой волны карантина Черкассы недополучили 170 млн грн в бюджет.

— При этом мы выделили 104 миллионов гривен больницам на борьбу с коронавирусом. А вот от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться, — считает он.

Кроме них, с подобными заявлениями выступили мэры Львова, Тернополя, Одессы, Ровно, Николаева, Луцка, Краматорска, Славянска и Мукачево.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания отметил, что городские головы не имеют полномочий не вводить карантин.

— У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат к исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины, — подчеркнул он.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети «Эпицентр» Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил об отказе властей его города от карантина выходного дня, аргументировал это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.