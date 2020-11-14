По состоянию на 10:00 14 ноября в Николаевской области зарегистрировано 413 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 590 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 169, всего выздоровели - 3733. Умерло всего от последствий COVID-19 - 241, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.
По состоянию на 10:00 14 ноября в Николаевской области зарегистрировано 413 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 590 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 169, всего выздоровели - 3733. Умерло всего от последствий COVID-19 - 241, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.