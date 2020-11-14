По состоянию на 10:00 14 ноября в Николаевской области зарегистрировано 413 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 413 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 321;

Первомайск - 18;

Южноукраинск - 8;

Вознесенск - 8;

Очаков - 2;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 6;

Березанский район - 2;

Братский район - 5;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 9;

Вознесенский район - 2;

Врадиевский район - 3;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 4;

Новобугский район - 3;

Новоодесский район - 12;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 1;

Снигиревский район - 8.

Заболевание COVID-19 установлен в 590 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 169, всего выздоровели - 3733. Умерло всего от последствий COVID-19 - 241, за сутки - 4.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.