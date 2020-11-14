Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на 25 миллионов долларов за доминирование на рынке.

Об этом сообщает Укринформ.

Агентство сообщает, что компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции и предоставления несправедливого преимущества отдельным компаниям путем формирования приоритетности ответов на поисковые запросы.

– Размещение текстовых объявлений в верхней части общих результатов поиска с интенсивной рекламой, выше результатов органического поиска, которые не приносят им прибыли от рекламы, является нарушением закона, - говорится в обосновании наложенного штрафа.

А также затрудняет деятельность отдельных компаний на рынке контентных услуг.

Напомним, в 2018 году Европейская комиссия оштрафовала компанию Google в рамках антимонопольного дела, связанного с операционной системой Android.