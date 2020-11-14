Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс обмена телами погибших продолжается.

Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

– На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных, - написала она.

При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.