Действующий президент США Дональд Трамп сделал шаг в направлении признания своего поражения на выборах. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме по поводу возможного локдауна в стране, о котором говорят в команде избранного Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Это было первое выступление Трампа, касающееся выборов, во время которого он не делал заявлений о своей победе, и более того — предположил, что с 20 января в США может быть другая администрация.

– Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем — кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет — но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун, — сказал президент во время пресс-конференции.

Доктор Майкл Остергольм из команды Байдена предлагает последовать примеру Новой Зеландии и Австралии, которые вводили строгий локдаун. По его словам, новое правительство будет готово компенсировать все потерянные доходы населения США. Трамп с начала пандемии выступал против локдауна и не забыл выступить против инициативы избранного президента в последнем заявлении.

При этом команда президента продолжает оспаривать результаты, в это же время в Республиканской партии идут дискуссии о том, стоит ли и дальше признавать Трампа победителем.

Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.