Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters.

Еще семь человек получили критические ранения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы. Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 км к северу от Бухареста.

Возгорание произошло в помещении реанимационного отделения и распространилось на соседнее помещение. На данный момент пожар ликвидирован.

Причина трагедии пока что не найдена, и прокуратура уже начала расследование самого смертоносного пожара с 2015 года (тогда при пожаре в ночном клубе Бухареста в огне погибли 65 человек). Согласно заявлению министра здравоохранения Румынии, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Напомним, ранее Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.