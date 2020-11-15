Лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на адвоката Ванецяна Лусине Саакян.

– Незаконные обыски были проведены в квартире родителей лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. В квартире Артура Ванецяна обыск правоохранительным органам произвести не удалось, поскольку они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск по совершенно другому адресу. После этого, чтобы не уезжать без обыска, они начали обыск в офисе фонда «Родина», на что у них нет разрешения, - сообщила она.

По ее словам, Ванецян в субботу был вызван и явился в Следственное управление СНБ, где и был задержан.

Лусине Саакян назвала случившееся политическим преследованием.



