В столице Грузии оппозиционные политические силы снова собрали митинг, требуя проведения новых парламентских выборов.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Количество людей, собравшихся на проспекте Шота Руставели у парламента, оценивают в несколько тысяч.

Среди участников акции - представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехали из регионов.

Оппозиционные лидеры в комментариях СМИ заявили, что их требования остаются неизменными - повторные парламентские выборы, отставка главы ЦИК Тамар Жвании, назначение новой избирательной администрации и освобождение заключенных по политическим мотивам.

Это уже четвертый крупный митинг после парламентских выборов, состоявшихся 31 октября.

Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.