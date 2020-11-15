Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

— Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС — прим.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии, — заявила Стелла Кириакидес.

Еврокомиссар добавила, что в тот период были проблемы с подготовкой стран, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования. Для предотвращения подобной ситуации в ЕС хотят создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.

— Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), — отметила Стелла Кириакидес.

Она считает, что в нынешнее время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Напомним, Европейская комиссия ранее подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.