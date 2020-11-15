У депутата российской Госдумы Михаила Шеремета возникла идея создать платформу «по деоккупации Украины» и восстановить дружеские отношения между двумя государствами.

Об этом он заявил в комментарии росийскому изданию РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины планирует провести в 2021 году Крымский саммит для систематизации всех мер, направленных на освобождение Крыма от российской оккупации.

В Госдуме РФ на эту инициативу Киева отреагировали заявлением, что «братская Украина» находится якобы под «внешним заокеанским управлением», от которого ее нужно спасать.

— Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти. К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, — заявил Михаил Шеремет.

Депутат добавил, что после распада СССР Украина так и «не смогла стать полноценным самостоятельным государством», при этом он считает, что к руководству в Украине должны прийти люди, которые «осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей».

Ранее сообщалось, что среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.