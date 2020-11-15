В Херсоне на избирательном участке мужчина вместо обычного паспорта гражданина Украины пытался использовать мобильное приложение «Дія». Однако, после замечания наблюдателя ОПОРЫ, мужчина показал паспорт.

Об этом сообщается на сайте гражданской сети ОПОРА.

— Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии №365 от 10 октября 2020 года «О Разъяснении по применению отдельных положений Избирательного кодекса Украины относительно выдачи членами участковых избирательных комиссий избирательных бюллетеней по местным выборам» выдача избирателю избирательного бюллетеня на основании предъявления им для установления личности паспорта гражданина Украины с использованием мобильного приложения портал «Дія» (е-паспорта) может осуществляться только при наличии в участковой избирательной комиссии технической возможности для проверки е-паспорта с помощью технических средств, в том числе с использованием уникального электронного идентификатора (QR-кода, штрих-кода , цифрового кода), и получения по результатам такой проверки данных из Реестра информационных ресурсов единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины на запрос портала «Дія», — пояснили в организации.