Городской голова Николаева Александр Сенкевич, больной коронавирусом, находится в отделении интенсивной терапии городской больницы №1. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное с незначительной позитивной динамикой.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказала начальница Управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

— Мне очень жаль, что именно те нагрузки физические, возможно, психологические, эмоциональные, привели к тому, что у него течение болезни пошло по худшему сценарию развития. К сожалению, он имеет осложнения. Он находится в палате интенсивной терапии, получает лечение. Мы надеемся и все для этого делаем, чтобы была позитивная динамика. Состояние его тяжелое, но стабильное. С незначительной позитивной динамикой. Сейчас мы над этим очень активно работаем, поскольку мы понимаем, что человек такого статуса должен быть задействован в запланированных мероприятиях. Но, к сожалению, болезнь не выбирает. Мы делаем все, чтобы он как можно скорее стал снова в строй и работал дальше, — рассказала Ирина Шамрай.

Она отметила, что Александр Сенкевич оказался неприхотливым пациентом, в отличие от некоторых других чиновников и депутатов, которые лечились в городе от коронавирусной болезни.

— Городской голова, как оказалось, самый неприхотливый пациент со всех, которые у нас проходили. Особенно, среди тех пациентов, которые являются чиновниками, депутатами, — сказала Ирина Шамрай.

Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1.