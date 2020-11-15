Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, пишет Корреспондент, ссылаясь на Sputnik Азербайджан.

Баку «из гуманистических соображений» согласился предоставить Еревану десятидневную отсрочку, отмечает агентство.

— Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбеджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием, — заявил Хикмет Гаджиев.

Кроме Кельбаджарского района Армения по соглашению с Азербайджаном должна до 20 ноября освободить Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район. Хикмет Гаджиев говорит, для этих территорий сроки останутся прежними.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.