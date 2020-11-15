Действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только «в глазах лживых СМИ».

Об этом он написал в своем Twitter.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

— Это сфальсифицированные выборы. Мы победим! Он (Байден, — ред.) победил только в глазах лживых СМИ. Я еще ничего не уступил, нам предстоит долгий путь, — добавил Дональд Трамп.

Отметим, ранее Трамп заявил, что Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.