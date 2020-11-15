Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали бюллетени с буквенными и цифровыми обозначениями в клеточках напротив фамилии кандидата на должность городского головы Одессы.

Об этом сообщается на сайте гражданской сети.

На участке №511247 (ул. Серова, 29) наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала бюллетени с отметками «Л» и «4» в ячейках напротив фамилии одного из кандидатов.

На участке №511235 (ул. Болгарская, 31), расположенной неподалеку от предыдущей (обе находятся в одном микрорайоне), наблюдатель ОПОРЫ заметил бюллетени с отметками «Ж» и «1».

По состоянию на 17 часов явка по участку №511247 составила 17,3%, по участку 511235 - 20,3%.

— Избирательный бюллетень с любой пометкой, которая позволяет идентифицировать волеизъявления избирателя, и при этом является единственной отметкой в избирательном бюллетене, как правило, определяется комиссией как настоящий, если в комиссии не возникает сомнений. Однако, поскольку на избирательных участках наблюдатели фиксируют не единичные случаи одинаковых и одновременно нераспространенных отметок в избирательном бюллетене (вместо «галочки» и «крестиков» - конкретные цифры или буквы), это может свидетельствовать о том, что за волеизъявлением избирателей осуществляется определенный контроль, и, вероятно, осуществляется стимулирование избирателей к посещению избирательного участка и голосованию, — пояснила Анастасия Матвиенко, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в семи городах Украины проходит второй тур выборов городских голов.