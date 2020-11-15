В Украине 15 ноября 2020 отмечают День работника сельского хозяйства.

Генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook поздравил с праздником всех аграриев и пожелал хороших урожаев.

— Аграрий делает – земля родит, село живет! Друзья, с праздником всех нас! С днем работника сельского хозяйства. Уважаемые коллеги, здоровья вам и вашим семьям, не знай бедствия и душевного уныния! Работа на земле – вот основа и залог благосостояния общин и качественной жизни каждого крестьянина! Я желаю всем людям, занятым в сельском хозяйстве, пусть нрав не отворачивается, небо будет щедрым на дожди, солнце – ласковым, а наш край нам благодарным и будут хорошие урожаи, — написал Юрий Кормышкин.

Праздник День работников сельского хозяйства в Украине или День агрария отмечается в ноябре. Основан в 1993 году.