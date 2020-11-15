Во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам»). Разрыв между ним и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Николаем Скориком — более 12%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 17:00.

Согласно экзит-полу, результаты выборов в Одессе выглядят следующим образом:

— Геннадий Труханов — 55,1%

— Николай Скорик — 42,8%.

Совокупность экзит-пола — избиратели, которые проголосовали на участках Одессы, кроме спецучастков (больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Ранее сообщалось, что на участке №511247 (ул. Серова, 29) наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала бюллетени с отметками в ячейках напротив фамилии одного из кандидатов.