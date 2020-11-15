По данным экзит-пола ОО «Нам тут жити» Игорь Колыхаев побеждает в втором туре выборов мэра Херсона.

Данные экзит-пола опубликованы на странице кандидата Facebook.

Согласно экзит-полу, Игорь Колихаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится мэром Херсона. Его оппонент Владимир Сальдо получил 32,97%.

Игорь Колыхаев баллотировался от партии «Нам тут жити», Владимир Сальдо от «Блока Владимира Сальдо».

Отмечается, что погрешность составляет 3%. Общее количество опрошенных составило — 9782 человека.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам»). Разрыв между ним и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Николаем Скориком — более 12%.