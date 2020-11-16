Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике почти за месяц. Он появился на заседании Политбюро Трудовой партии.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

На заседании Политбюро Ким Чен Ын обсудил ситуацию с коронавирусом и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи «для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта».

Лидер КНДР также подчеркнул необходимость держать боевую готовность и больше активизировать противоэпидемическую работу. При этом КНДР заявляет, что в стране нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом.

К слову, это первое появление северокорейского лидера на публике с 22 октября.

Напомним, в августе появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре Ким Ё Чжон и ближайшим помощникам.