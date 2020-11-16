Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов, — написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Напомним, вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. После обработки более 99% голосов, Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона с отрывом в 15%.