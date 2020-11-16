На рассмотрение парламента Турции внесли проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

В тексте документа говорится, что военных отправят по просьбе Азербайджана в рамках совместного с Россией «наблюдательного центра по мониторингу за режимом прекращения огня» в Нагорном Карабахе.

В тексте документа, которое приводит агентство, указано, что место общего центра определит Азербайджан.

— В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе. Отправка военных в Азербайджан также отвечает национальным интересам Турции, - говорится в тексте документа.

Численность военных и сроки действия будет определять Администрация Эрдогана.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян, Алиев и Путин подписали соглашение о перемирии в Карабахе.