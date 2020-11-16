Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний говорит, что лично обнаружил незначительные расхождения в результатах голосования на округе №4, где избирательная комиссия досчитала голоса за кандидата от политической партии «ОПЗЖ» Анара Ахундова.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам политика, он лично пересчитал голоса на избирательных участках №3 и №4 где кандидаты от «ОПЗЖ» Александр Потемкин и Татьяна Потапенко заявили о фальсификациях и «краже» у них результатов. В итоге Юрий Загородний заявил, что он обнаружил незначительные расхождения в результатах, о которых, заявили кандидаты и официальных результатах избирательных комиссий, и потому считает, что в этом вопросе точку должен поставить суд.

— Я для себя поставил задачу тоже разобраться какие же в итоге настоящие цифры. Я лично пересчитал голоса по всем избирательным участкам тех избирательных округов где возникла ситуация (с фальсификациями, — прим.). У меня эти цифры есть. Если кандидаты подали иски в суды, то я жду результата, чтобы услышать его и пересчитать бюллетени, чтобы узнать настоящую правду. Есть незначительные разбежности. Я не могу сказать, что у кого-то забрали, а кому-то добавили голоса. Я все установил, вывел на основании протоколов избирательных комиссий. В протоколах с мокрыми печатями цифры отличаются от тех, которые называют кандидаты в депутаты. Суд установит истину! — заявил Юрий Загородний.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера». В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

13 ноября николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.