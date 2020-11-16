Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода.

Первое заявление премьера появилось 15 ноября поздно вечером.

— Я сегодня посмотрел десятки видео с солдатами с передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. Для того чтобы окончательно решить вопрос тех, кто ноет под стенами. Горжусь вами, — написал Никол Пашинян в своем Facebook.

Заявление премьера вызвало волну критики со стороны оппозиции - его обвинили в призывах к гражданскому противостоянию и насилию.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.

Парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Не было кворума для проведения заседания.