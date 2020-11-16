Руководитель проекта по обеспечению выполнения коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов прокомментировал заявление кандидата в мэры от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайки о 677 миллионах гривен долга предприятия и заявил, что это ложь.

Как рассказал он на своей странице в Facebook, на сегодняшний день задолженность предприятия не превышает 200 миллионов гривен.

При этом Егор Клецов считает такое заявление Владислава Чаки «популизмом» и «враньём на гране с бредом».

— Пока этот позорный эфир Владислава Чайки на 112.ua не удалили со страницы ОПЗЖ, хочу отреагировать. В принципе некомпетентность в вопросах ЖКХ и популизм — это знамёна этой партии, но до сегодняшнего дня это не выходило за рамки заигрывания с электоратом. 677 миллионов гривен задолженности — это откровенное враньё, граничащее с бредом. Не знаю что является причиной бреда, но температуру я бы на всякий случай Чайке рекомендовал измерять. А ещё поменять ответственных за подготовку речей, - сказал Егор Клецов.

Также он отметил, что на сегодняшний день Николаев входит в тройку лидеров по темпам погашения задолженности перед Нафтогазом.

— Вскоре предприятие даст комментарий по этому поводу. Сегодня цифра задолженности не превышает 200 миллионов гривен, а город Николаев входит в тройку лидеров по темпам погашения задолженности перед Нафтогазом, - добавил Егор Клецов.

Напомним, из-за экономически необоснованного тарифа убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» с 2016 года составили около 245 миллионов гривен.

Ранее директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов попросил депутатов городского совета выделить предприятию финпомощь в размере 10,5 миллионов гривен, чтобы отопительный сезон в городе состоится своевременно.

Мэр Александр Сенкевич рассказал, что во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль не захотел вникать в проблемы «Николаевоблтеплоэнерго» с НАК «Нафтогаз».

При этом 20 октября депутаты горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города, которым предусмотрено, в частности, выделение 10,5 миллионов гривен финансовой помощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».