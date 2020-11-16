Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Соответствующее решение было объявлено на заседании суда 16 ноября, пишет «Новое время».

Суд постановил назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Как известно, 2 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.

Этот заочный арест стал для Виктора Януковича вторым. В частности, 4 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в деле об узурпации власти.

Следователи расследуют обстоятельства захвата Януковичем государственной власти в период сентября-октября 2010 года, когда он и его сообщники вернули Конституцию 1996 года без необходимого решения Верховной Рады. В неконституционный способ президенту было передано больше полномочий.

Напомним, что Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.