В Государственный фонд регионального развития на следующий год планируют заложить 9-10 млрд грн. Это 1% от расходной части государственного бюджета.

Об этом в интервью «Слово и дело» рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По словам Алексея Чернышова, министерство предложило, чтобы Государственный фонд регионального развития за три года увеличился до 3% от расходной части госбюджета.

«Если переводить в цифры, то почти 5 млрд, которые есть в ГФРР в 2020 году – это около 0,5%. То есть, 3% – это в шесть раз больше. Разумеется, мы ожидаем, что бюджет тоже будет расти за эти годы, а значит, речь идет о еще большей сумме. Запланирована постепенная реализация реформы ГФРР. С 1 января 2022 года – 2% расходов государственного бюджета, с 1 января 2023 года – 3%. 2021 год – мы говорим почти об 1%. Около 9 млрд. 9-10 миллиардов гривен – это план, наш приоритет», – заявил Чернышов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал ввести новое распределение средств ГФРР: 50% на объекты государственной инфраструктуры, 30% – на объекты областного уровня, 20% – для территориальных общин.