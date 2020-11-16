Кабмин подготовил дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

Как сообщаеь пресс-служба Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

— Мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств, - отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в деятельности из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников.