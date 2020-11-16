Николаевский городской голова Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем обращении мэр подчеркнул, что местные выборы являются необходимым элементом строительства города Николаева, которые позволят гражданам получать обратную связь от власти, не позволяя ей игнорировать запросы общества.

– Друзья, посмотрел явку на выборах в Одессе и Херсоне - 25% и 21% соответственно. Это очень низкая явка. Я не знаю чем это обусловлено: равнодушием или неверием, и что из этого страшнее. Николаев - это наш город. Для кого-то это родовая колыбель, для кого-то - новый дом. Все мы, независимо от социального статуса и профессионального назначения, более двухсот лет работали над строительством нашего города, его развитием и жизнедеятельностью. Местные выборы являются таким же необходимым элементом строительства Николаева. Это наша единственная гарантия получить обратную связь от власти и конвертировать его в конкретные местные проекты, которые сделают наш город комфортным для жизни. Отдав свой голос на выборах - вы получаете священное право ТРЕБОВАТЬ положительные изменения в городе, а власть теряет возможность игнорировать ваши требования, - написал городской голова.

Александр Сенкевич отметил, что несмотря на усталость от происходящих вокруг событий, николаевцы должны собраться с силами и не дать никому «слить» право голоса.

– Я знаю, как все устали выборы, реклама, коронавирус, карантин, ограничение ... Но нужно собраться с силами и не «сливать» свое конституционное право голоса. В это воскресенье - 22 ноября - в Николаеве состоится второй тур выборов Николаевского городского головы. Давайте не повторять ошибок Одессы и Херсона. Независимо от ваших политических предпочтений, призываю прийти на избирательные участки и сохранить свое право управлять городом. Не будьте равнодушными, не теряйте веры. Голосование - это ваше прагматичное решение и залог нашего общего будущего, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.