Судебные дела по выборам президента США в четырех ключевых штатах, инициированные кампанией Трампа, чтобы помешать объявлению победы Джо Байдена, потерпели поражение.

Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN.

— Дела в федеральных судах штата Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания долго не просуществовали, — отмечает телеканал.

Истцы, которыми формально выступили обычные избиратели, имели целью подкрепить юридическую стратегию Дональда Трампа. Теперь, очевидно, он не сможет заблокировать победу Байдена на президентских выборах до того, как коллегия выборщиков оформит ее официально.

Как отмечает CNN, иски в разных штатах были написаны «под кальку», и всем была предоставлена юридическая поддержка известной конторы адвоката Джеймса Боппа-младшего. Однако истцы были вынуждены отступить.

Это произошло через три дня после решения федерального апелляционного суда, что избиратели не могут выдвигать определенный перечень конституционных претензий. По сути, это заблокировало стратегию юристов Трампа, которую они хотели реализовать в штате Пенсильвания.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только «в глазах лживых СМИ».