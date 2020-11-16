Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Массовое тестирование — это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает «Европейская Солидарность».

Для этого фракция «ЕС» в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 млрд гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

— Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и не прекращать экономическую активность, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И буду сохранены рабочие места, – убежден Петр Порошенко. — В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания, — объясняет Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.