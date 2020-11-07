Министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила глава ведомства Марина Лазебная в эфире телеканала 112 Украина, пишет Корреспондент.

— Мы работаем над тем, чтобы было бесплатное тестирование. Когда человек болеет, он хочет четко знать, это COVID или нет. Чтобы его уже локализовать, то, конечно, он идет и платит собственные средства. Такая ситуация есть, — отметила Марина Лазебная.

Также, по ее словам, министерство не должно допустить застоя в сфере соцзащиты во время карантина.

— Сегодня моя основная задача, чтобы не было локдауна системы социальной защиты. Моя главная задача и в начале была, когда был жесткий локдаун, ввести целевые группы, посмотреть на эту карту людей, детей, домохозяйств, кому нужно помочь, — уточнила Марина Лазебная.

При этом Марина Лазебная напомнила, что в половине украинских семей проживают пенсионеры, поэтому в первую очередь повышались пенсии. Кроме того, пообещала она, власти и в дальнейшем будут поддерживать в период карантина как физических, так и юридических лиц.

Как сообщалось, министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.