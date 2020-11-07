Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— То, что мы будем предлагать, исходя из ураганных темпов распространения болезни в Европе, в Украине тоже. Думаю, что в ближайшие дни мы перейдем отметку в 10000 (больных, — прим.). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня суббота-воскресенье и дополнительно общая оранжевая зона с четкими ограничениями по ограничению работы учреждений по времени, — сказал Максим Степанов.

Он добавил, что ограничения будут введены, но «не убивая отдельные сектора бизнеса, прежде всего малого и среднего бизнеса».

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что Кабинет Министров может ввести карантин выходного дня на следующей неделе.

Максим Степанов ранее также заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.