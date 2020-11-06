Министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что Кабинет Министров может ввести карантин выходного дня на следующей неделе.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1», пишут Буквы.

МОЗ будет предлагать усиления определенных карантинных мероприятий. Речь идет о так называемом «карантине выходного дня».

— Мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны. Ни на две недели, ни на три. Именно поэтому наше предложение будет – делать жесткий карантин именно на выходные дни – суббота и воскресенье, – сказал Максим Степанов.

Он объяснил, что ограничения не коснутся работы элементов критической инфраструктуры.

— Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины, аптеки и, конечно, транспорт. То, что касается критической инфраструктуры. Все остальные чтобы в выходные дни не работали, – добавил Максим Степанов.

Такой шаг, по словам Степанова, позволит прервать цепь передачи болезни, поскольку люди будут меньше общаться и контактировать.

Глава МОЗ отметил, что о введении таких мер на выходных 7-8 ноября речи не идет. Он предположил, что введение ограничений возможно уже на следующей неделе.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.