За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 5 ноября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов — 7924.

Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.

Ранее сообщалось, что Минфин уверяет, что бюджет-2021 справится с коронакризисом.