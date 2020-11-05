За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 5 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов — 7924.
Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.
Ранее сообщалось, что Минфин уверяет, что бюджет-2021 справится с коронакризисом.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 5 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов — 7924.
Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.
Ранее сообщалось, что Минфин уверяет, что бюджет-2021 справится с коронакризисом.