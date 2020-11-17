Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Роберт О'Брайен сказал, что хотя и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом.

— Если команда Байдена-Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений, – сказал Роберт О'Брайен.

Ранее сообщалось, что судебные дела по выборам президента США в четырех ключевых штатах, инициированные кампанией Трампа, чтобы помешать объявлению победы Джо Байдена, потерпели поражение.