В Бельгии федеральное и региональные правительства согласовали основные принципы вакцинации населения от коронавируса после появления эффективной вакцины.
Об этом пишет Интерфакс.
Вакцинировать жителей страны будут бесплатно и добровольно. Как только национальная система здравоохранения получит вакцины, их сразу начнут бесплатно давать людям.
— Это будет дорого стоить (Государственной казне, - прим.), но это очень важная инвестиция как для нашего общественного здравоохранения, так и для нашей экономики, - заявил министр здравоохранения федерального правительства Бельгии Франк Ванденбруке.
Цель этого процесса — вакцинировать не менее восьми миллионов бельгийцев, что составит около 70% всего населения страны. Власти планируют определить приоритетные группы населения, которые должны получить вакцины первыми.
Напомним, что в Бельгии решили ужесточить карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.
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В Бельгии федеральное и региональные правительства согласовали основные принципы вакцинации населения от коронавируса после появления эффективной вакцины.
Об этом пишет Интерфакс.
Вакцинировать жителей страны будут бесплатно и добровольно. Как только национальная система здравоохранения получит вакцины, их сразу начнут бесплатно давать людям.
— Это будет дорого стоить (Государственной казне, - прим.), но это очень важная инвестиция как для нашего общественного здравоохранения, так и для нашей экономики, - заявил министр здравоохранения федерального правительства Бельгии Франк Ванденбруке.
Цель этого процесса — вакцинировать не менее восьми миллионов бельгийцев, что составит около 70% всего населения страны. Власти планируют определить приоритетные группы населения, которые должны получить вакцины первыми.
Напомним, что в Бельгии решили ужесточить карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов