В Бельгии федеральное и региональные правительства согласовали основные принципы вакцинации населения от коронавируса после появления эффективной вакцины.

Об этом пишет Интерфакс.

Вакцинировать жителей страны будут бесплатно и добровольно. Как только национальная система здравоохранения получит вакцины, их сразу начнут бесплатно давать людям.

— Это будет дорого стоить (Государственной казне, - прим.), но это очень важная инвестиция как для нашего общественного здравоохранения, так и для нашей экономики, - заявил министр здравоохранения федерального правительства Бельгии Франк Ванденбруке.

Цель этого процесса — вакцинировать не менее восьми миллионов бельгийцев, что составит около 70% всего населения страны. Власти планируют определить приоритетные группы населения, которые должны получить вакцины первыми.

Напомним, что в Бельгии решили ужесточить карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.